Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона в январе-феврале снизился на 0,1%

МОСКВА, 25 апр – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе – феврале 2018 года незначительно сократился - на 0,1%, до 5 927,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес данного показателя в активах вырос с 11,3% до 11,7%. На динамику объема вложений в долговые обязательства кредитными организациями Московского региона в значительной степени повлияло уменьшение вложений в долговые обязательства Российской Федерации и в долговые обязательства нефинансовых организаций-нерезидентов. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 349 млрд рублей, уменьшившись на 2,1%, что в большей степени было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций.