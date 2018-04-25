Агрохолдинг "Белая птица" может сменить владельца

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Активы агрохолдинга "Белая птица" выставлены на продажу, бизнесом интересуется крупный производитель мяса бройлеров из Марий Эл - холдинг "Акашево", пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, по данным источника газеты, представители "Акашево" проводят аудит "Белой птицы". Об интересе агрокомплекса к "Белой птице" сообщил также еще один источник издания. При этом в "Белой птице" и "Акашево" не ответили на запрос газеты.

Владельцем "Белой птицы" считается Promsvyaz Capital B. V., которым ранее управляли бывшие собственники Промсвязьбанка PSBR(ПСБ) Дмитрий и Алексей Ананьевы. После введения временной администрации в ПСБ Алексей Ананьев передал свою долю в Promsvyaz Capital брату. В Promsvyaz Capital информацию о продаже "Белой птицы" не комментируют.

Из-за введения временной администрации в ПСБ кредитование предприятий "Белой птицы" было приостановлено и холдинг сократил объемы производства и персонала. Так, весной 2018 года холдинг закрыл две площадки откорма в Белгородской области, сообщил представитель правительства региона, отмечает издание. По данным Росптицесоюза, в 2017 году "Белая птица" заняла 5% российского рынка мяса бройлеров в натуральном выражении.

Продажа активов "Белой птицы" прежде всего необходима для погашения долгов владельца холдинга, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В ПСБ отказались отвечать на вопросы о долге "Белой птицы". Давлеев в свою очередь оценивает стоимость всего бизнеса "Белой птицы" примерно в 23 миллиарда рублей без учета долга и амортизации.

Между тем агрокомплекс "Акашево" может быть не единственным претендентом на активы "Белой птицы". По словам источников газеты, площадкой холдинга в Курске также интересовалась "Черкизово". Группа дважды пыталась договориться о сделке, но переговоры успехом не завершились, рассказал один из собеседников издания. Другой источник газеты указывает, что владельцы "Белой птицы" изначально не хотели дробить бизнес в случае возможной продажи. В "Черкизово" отказались от комментариев.