Росавиация продлила ограничение сертификата эксплуатанта "Саратовских авиалиний" до 30 мая

САРАТОВ, 25 апр - ПРАЙМ. Росавиация продлила ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" до 30 мая, сообщил в среду перевозчик.

Росавиация после крушения 11 февраля пассажирского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" провела внеплановую проверку компании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148. "Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта.

"Росавиация продлила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Саратовские авиалинии" до 30 мая 2018 года... Авиапредприятие продолжает работать в штатном режиме", - говорится в сообщении.