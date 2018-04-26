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Более 100 млрд рублей потребуется на реконструкцию региональных аэропортов РФ


Экономика

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Более 100 миллиардов рублей, по оценке Росавиации, потребуется на реконструкцию региональных аэропортов РФ, заявил директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу) Александр Фридлянд.

Президент РФ Владимир Путин в марте заявил, что ждет конкретных предложений от авиакомпаний по развитию региональных аэропортов и расширению перечня межрегиональных маршрутов.

В послании Федеральному собранию Путин заявил о предстоящей работе по расширению и реконструкции сети региональных аэропортов России. По его словам, через 6 лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую.

"Если это реализовывать (послание Путина - ред.), то потребуется резкий рост парка региональных воздушных судов, причем разной размерности, и широкая реконструкция многих региональных аэропортов, требующая, по оценкам Росавиации, более 100 миллиардов рублей. Плюс (потребуется - ред.) кардинальное изменение в системе субсидирования", - сказал Фридлянд, выступая на конференции "Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ".

Он уточнил, что эта сумма относится только к объектам аэродромной инфраструктуры.

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