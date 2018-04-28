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Fitch подтвердило рейтинги Санкт-Петербурга на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом


Экономика

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3".

"Рейтинги Санкт-Петербурга отражают стабильные показатели кредитоспособности на фоне низкого долга, устойчивые показатели операционной деятельности, финансовую гибкость и диверсифицированную экономику", - говорится в сообщении Fitch.

При этом позитивный прогноз отражает аналогичный прогноз по суверенному рейтингу РФ на уровне "BBB-". Агентство отмечает, что любое изменение рейтинга страны отразится на рейтингах города.

В октябре 2017 года Fitch улучшило прогноз по рейтингам Санкт-Петербурга до позитивного вслед за улучшением прогноза по рейтингам России 22 сентября.

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