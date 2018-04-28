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Правкомиссия разрешила казахстанскому бизнесмену Кулибаеву купить активы в порту Высоцк


Экономика

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила казахстанскому бизнесмену Тимуру Кулибаеву приобрести активы в порту Высоцк (Ленинградская область) у российских акционеров, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Ходатайство, которое было поддержано правительственной комиссией, касается гражданина Казахстана Кулибаева Тимура Аскаровича, который приобретает у ряда российских акционеров порт Высоцк. Это порт, который находится в 50 километрах от российско-финляндской границы и в 90 километрах от города Санкт-Петербург. Он получит контроль над этим портом, но это как бы продолжение работы в Таможенном союзе, и казахский представитель приобретает серьезные такие активы на Балтике, что радует всех нас", - заявил журналистам Артемьев по итогам заседания правкомиссии в субботу.

Кулибаев - председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, председатель президиума национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", зять президента Казахстана, независимый директор "Газпрома" GAZP.

В настоящее время в Высоцке работают угольный стивидор ООО "Порт Высоцкий" (контролируется кипрской Sibenko Holding) и нефтеналивной терминал "Лукойла" LKOH - ООО "РПК Лукойл-II". В порту Высоцк также идет строительство терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа. Реализацией проекта занимается ООО "Криогаз-Высоцк" (совладельцы - "Новатэк" NVTK и "дочка" Газпромбанка "Криогаз").

По итогам 2017 года порт Высоцк увеличил перевалку грузов на 3% - до 17,551 миллиона тонн. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 5% - до 10,422 миллиона тонн, угля - увеличилась на 16%, до 7,129 миллиона тонн.

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