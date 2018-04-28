"ВСМПО-Ависма" решила отказаться от проекта по добыче ильменита в Тамбовской области

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" VSMO решила прекратить разработку проекта освоения месторождения "Центральное" в Тамбовской области, следует из отчета компании по итогам 2017 года.

"ВСМПО-Ависма" приобрела право пользования недрами северной части восточного участка месторождения "Центральное" в июле 2011 года. Стоимость сделки - 1,473 миллиарда рублей. Лицензия дает право на разведку месторождения и добычу ильменит-рутил-циркониевых песков, которые служат основным сырьем для производства титановой губки.

В 2016 году начало разработки месторождения было перенесено на 2019 год. Компания продлила срок действия лицензии до 2029 года и собиралась получить лицензию на добычу на территории всего восточного участка месторождения "Центральное". Корпорация была заинтересована в привлечении партнеров в проект, однако также заявляла о его трудоемкости и затратности.

В материалах отмечается, что "ВСМПО-Ависма" провела комплекс опытных и научных работ по определению технико-экономической целесообразности освоения "Центрального" в качестве источника титанового сырья. В результате анализа проведенных работ пришла к заключению, что минимально возможный объем добычи песков и производства из них товарных концентратов (ильменитового, рутилового, циркониевого), при которых освоение данного месторождения экономически целесообразно, существенно превышает потребность рынка. Выпуск избыточного количества концентратов выявлен как самый значимый риск в реализации проекта.

В связи с этим в 2017 году корпорация признала проект нерентабельным и приняла решение прекратить работы. Стоимость лицензии на право пользования недрами месторождения полностью обесценена. Компания не имеет собственных месторождений ильменита на территории России.