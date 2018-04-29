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Около 150 пассажиров ожидают вылета из Краснодара в Стамбул более 8 часов


Экономика

КРАСНОДАР, 29 апр - ПРАЙМ. Около 150 пассажиров ожидают вылета в Стамбул из Краснодара более 8 часов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Пегасус".

Вылет рейса был запланирован на 03.45 мск в воскресенье.

"Авиакомпания "Пегасус" не обеспечила гарантийных документов по топливу, в связи с чем краснодарские компании отказали в заправке. Пока решался вопрос с документами, у экипажа закончилось рабочее время. По регламенту они должны отдохнуть. Вылет запланирован на 18.30 мск", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя авиакомпании, на рейс изначально были зарегистрированы 180 человек, однако из-за задержки около 30 пассажиров отказались от перелета.

Все ожидающие рейса пассажиры обеспечены напитками и питанием, добавил собеседник агентства. 

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