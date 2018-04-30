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Спасатели из Хакасии выехали на ликвидацию обрушения в шахте в Туве


Экономика

КРАСНОЯРСК, 30 апр - ПРАЙМ. Два отделения военизированной горно-спасательной службы выдвинулись на место обрушения в шахте в Туве из соседней Хакасии, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Туве.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение. На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении.

"Выведено 79 человек из шахты. Одного ищут спасатели. Сейчас для поддержки к месту инцидента выдвинулись два отделения военизированной горно-спасательной службы из Черногорска", - сказал собеседник агентства.

В региональном управлении СК сообщили РИА Новости, что на место инцидента выехала группа следователей - они изучают обстоятельства, после чего будет принято решение о проведении проверки или возбуждении дела.

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