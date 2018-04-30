СК организовал доследственную проверку после обрушения породы в шахте в Туве

КРАСНОЯРСК, 30 апр - ПРАЙМ. По факту обрушения породы в шахте в Туве организована доследственная проверка, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На месте происшествия работает 21 человек и три единицы техники, из них от МЧС 15 человек, одна единица техники, добавляется в сообщении. К месту выдвинулись два отделения военизированной горно-спасательной службы из соседней Хакасии. Кроме того, на место выехала группа следователей для оценки ситуации и принятия решения о проведении доследственной проверки или возбуждения уголовного дела.

"Сегодня около 11 часов в правоохранительные органы Тандинского района республики поступило сообщение об обвале породы в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Республики Тыва. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что на участке, где произошел обвал породы, были задействовано 12 человек. Около 10 часов на участке произошел сбой работы горного комбайна, после чего работники покинули место работы. Из объяснений очевидцев следует, что во время осмотра комбайна начальником участка произошло обрушение. На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность, отрядом горных спасателей проводятся все возможные мероприятия, направленные на спасение пострадавшего.

В настоящее время по сообщению проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.