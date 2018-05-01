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Шахтер, пропавший при обрушении породы в шахте в Туве, находился в месте обвала


Экономика / Энергосети

КРАСНОЯРСК, 1 мая - ПРАЙМ. Начальник участка, которого вторые сутки ищут в Туве в шахте, где обрушилась порода, находился в забое, где произошел обвал, сообщил во вторник на своей странице в соцсети Facebook глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По его данным, на шахте "Межегейуголь" ликвидируют последствия обрушения горной породы с помощью сотрудников горно-спасательной части из Черногорска.

"К сожалению, один человек, 44-летний начальник участка, до сих пор не обнаружен. Его бригада из 12 человек была в забое именно там, где произошел обвал. По словам коллег, все успели выбежать, кроме него. Всего в эту смену на шахте трудились 80 человек, состояние их здоровья в норме", - говорится в сообщении главы.

Он отметил, что на месте работают следователи, полиция, специалисты Ростехнадзора, фонда соцстраха, инспекции труда и представители от правительства Тувы.

Ранее сообщалось, что в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром произошло обрушение породы. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер пока не найден. По данному факту СУСК республики начал доследственную проверку.

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