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Регулярное авиасообщение открылось между Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону


Экономика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мая - ПРАЙМ. Регулярный рейс Нижний Новгород - Ростов-на-Дону запущен с 1 мая, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Стригино" в Нижнем Новгороде.

Сообщается, что авиакомпания "Азимут", авиаперевозчик юга России, начала сотрудничать с нижегородским аэропортом, расширив его региональную маршрутную сеть.

"Первого мая авиакомпания "Азимут" открыла первый прямой регулярный рейс на маршруте Нижний Новгород – Ростов-на-Дону. Первый самолет авиакомпании в Нижнем Новгороде был встречен торжественной "водяной аркой", а первому пассажиру, вылетевшему из нижегородского аэропорта в Ростов-на-Дону, вручили памятные подарки", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Рейс выполняется с частотой три раза в неделю (вторник, пятница, воскресенье). Вылет из Нижнего Новгорода - в 11.30 мск, из Ростова-на-Дону - в 8.20 мск. Полеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 103 посадочных места.

"Выбор направления не случайно пал на Ростов-на-Дону. Это крупнейший деловой и культурный центр юга России с динамично развивающейся туристической отраслью", - отмечается в сообщении.

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