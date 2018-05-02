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Разбор завалов в тувинской шахте займет 2-3 дня


Экономика / Энергосети

КРАСНОЯРСК, 2 мая - ПРАЙМ. Разбор завалов в тувинской шахте, где после обвала породы ищут пропавшего шахтера, займет 2-3- дня, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола.

Обрушение породы произошло в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе Тувы утром в понедельник. На поверхность вышли 79 человек, один шахтер пока не найден. По данному факту СУСК республики начал доследственную проверку. Известно, что у оставшегося шахтера имелся самоспасатель, который позволяет дышать под завалом.

"По словам специалистов, потребуется еще двое-трое суток для полного устранения последствий обрушения. Работа осложняется постоянными обвалами", - цитирует Кара-оола пресс-служба.

По информации регионального управления МЧС, о судьбе пропавшего шахтера пока ничего не известно. Кара-оол сообщил, что в Туву из Кемеровской области прибыла супруга горняка, он поручил оказать ей поддержку.

Главк МЧС сообщает, что из шахты извлечено 10 кубометров породы, спасатели прошли 13 метров. На объекте работают 59 человек и 12 единиц техники.

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