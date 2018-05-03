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"Алроса" продала на аукционе во Владивостоке крупные алмазы на $14,8 млн


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. АК "Алроса" в ходе аукциона по продаже алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и более) получила выручку в 14,8 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Единая сбытовая организация (ЕСО) "Алроса" ALRS реализовала на торгах, которые проводились во Владивостоке в период с 16 по 27 апреля, 101 крупный алмаз совокупной массой 1751,1 карата.

"К участию в аукционе были приглашены 86 компаний из основных регионов алмазно-бриллиантовой торговли, в том числе из Гонконга, Израиля, Индии, Бельгии. Победителями по разным позициям признаны 33 компании. Торги показали очень хорошие результаты, подтверждающие высокий спрос на алмазы этой размерной категории", - прокомментировал директор ЕСО "Алроса" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

Филиал "Алросы" во Владивостоке был создан в 2016 году в целях развития Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) на территории свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года добыча алмазов выросла на 6%, до 39,6 миллиона каратов.

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