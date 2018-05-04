Медведев дал поручения по тестовым участкам дорог, в том числе на М-11, для беспилотников

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил определить пилотные участки автомобильных дорог, в том числе на скоростной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург, для тестирования технологий и инфраструктуры для движения беспилотного и электрического транспорта, следует из сообщения на сайте кабмина.

Медведев 24 апреля провёл заседание президиума совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию. По его итогам, говорится в сообщении, дан ряд поручений по реализации плана мероприятий "Автонет" Национальной технологической инициативы.

"Федеральному дорожному агентству до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) автомобильной дороги (дорог) и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта", - говорится в поручении.

"Государственной компании "Автодор" до 29 июня 2018 года определить пилотный участок (участки) скоростной автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург и до 30 ноября 2018 года при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта", - говорится в сообщении.