"Автодор" предлагает для тестирования беспилотников участок трассы М-11 в Тверской области

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" предлагает для тестирования технологий и инфраструктуры для беспилотников 70-тикилометровый участок скоростной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской области, сообщили РИА Новости в компании.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил определить пилотные участки автомобильных дорог, в том числе на скоростной трассе М-11, для тестирования технологий и инфраструктуры для движения беспилотного и электрического транспорта.

"Это 70-километровый обход Вышнего Волочка в Тверской области. Он был открыт в конце 2014 года", - сообщили в "Автодоре" в пятницу.

Поручения Медведева были опубликованы на сайте кабмина. Согласно им, в частности, "Автодор" должен до 29 июня 2018 года определить пилотный участок М-11 и до 30 ноября при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного и электрического транспорта.

Участок дороги М-11 в обход Вышнего Волочка (258-334 километры) проходит по территории Торжокского, Спировского и Вышневолоцкого районов Тверской области. Общая протяженность участка 72 километра. Количество полос – 4. Расчетная скорость движения – 150 километров в час.