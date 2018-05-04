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Калининградские власти могут поддержать строительство завода южнокорейских автокомпонентов


Экономика

КАЛИНИНГРАД, 4 мая /ПРАЙМ/. Калининградские власти могут поддержать южнокорейских автопроизводителей в строительстве завода по производству трансмиссий на территории региона, сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В пятницу глава самого западного российского региона обсудил в Калининграде вопросы сотрудничества в сфере экономики с послом Южной Кореи в России У Юн Гыном.

"Мы готовы предложить, в том числе, финансовую поддержку проекта по строительству завода по трансмиссиям. Готовы рассматривать вопрос субсидирования этого строительства, капитальных затрат по его возведению. Сейчас мы будем обсуждать детали относительно того, какие технологические операции должны включать производство трансмиссии", - сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что пока не может говорить о деталях проекта.

"Окончательное решение будут принимать компании-автопроизводители, поскольку они являются негосударственными, а частными. Но, насколько нам известно, они очень заинтересованы в локализации производства трансмиссии в этом регионе", - отметил посол.

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