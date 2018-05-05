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Движение в Москве в субботу будет ограничено из-за проведения мотофестиваля


Экономика

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Движение по ряду улиц Москвы будет ограничено в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля, сообщил информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

Согласно схеме ограничения движения, 5 мая с 11.30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымскому проезду, Фрунзенской набережной, улице Хамовнический вал, Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского. Движение будет открываться по мере прохождения колонны.

Отмечается с 6.30 до 11.30 5 мая будет также полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой. Уточняется, что с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.

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