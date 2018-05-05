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Пожар на угольном разрезе в Забайкалье рассчитывают потушить 6 мая


Экономика

ЧИТА, 5 мая - ПРАЙМ. Угольный разрез в Борзинском районе Забайкалья, загоревшийся в ночь на 5 мая, планируется потушить к исходу воскресенья, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на слова руководителя Александра Сидорова.

"Ориентировочное время завершения работ - то есть локализация данного возгорания - к исходу 6 мая", - сказал начальник ГУ МЧС Забайкальского края.

Он опроверг информацию, что возгорание произошло из-за степного или лесного пожара. По его информации, сначала загорелся склад добытого угля на площади 1 гектар. Сейчас горение и тление угля происходит ниже уровня земли на отметке 50 метров.

Представитель Харанорского разреза от комментариев отказался. По информации пресс-службы губернатора, на месте работает первый заместитель главы региона Александр Кулаков, комментарии которого РИА Новости получить не удалось.

Ни представители предприятия, ни региональное минприроды и промышленной политики, ни МЧС не смогли назвать площадь возгорания. По информации местных СМИ, ссылающихся на свои источники, эвакуация сотрудников проходила в сложных условиях, ночью.

Харанорский угольный разрез, возгорание которого произошло в ночь на 5 мая, находится в Борзинском районе Забайкальского края. Это дочернее предприятие ОАО "Суэк-Красноярск". Расположен в нескольких километрах от поселка Шерловая Гора. Разработка Харанорского буроугольного месторождения ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2. Основными потребителями харанорского угля являются "Читаэнерго", Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, "Амурэнерго", Благовещенская ТЭЦ, "Хабаровскэнерго", Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.

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