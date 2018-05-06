Пассажиры "Саратовских авиалиний" с опозданием на 28 часов прилетели из Турции в Саратов

САРАТОВ, 6 мая - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" после задержки почти на 28 часов рейса из турецкого курортного города Даламан в воскресенье прибыл в Саратов, следует из данных онлайн-табло аэропорта назначения.

"Рейс 6W-2938... Время фактическое посадки - 15.54 (14.54 мск)... Статус - совершил посадку", - говорится в сообщении.

Рейс из Даламана в Саратов должен был вылететь в субботу в 7.50 мск, однако фактически это произошло только в воскресенье в 11.35 мск. Как пояснили в пресс-службе "Саратовских авиалиний", по технической причине самолет Embraer 190 не смог вылететь по графику, пассажиры были размещены в гостинице Даламана, а в воскресенье вылетели на резервном борту.

В феврале потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, погиб 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Росавиация после крушения провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и направила перевозчику директиву о приостановке полетов на Ан-148.

"Саратовские авиалинии" 16 апреля подали в Росавиацию заявку на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта, однако ведомство только продлило срок ограничения до 30 мая. По данным Росавиации на апрель, в авиапарк "Саратовских авиалиний" входят два Embraer 190, пять Як-42 и один Ан-148.