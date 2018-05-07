Энергетики провели эксперимент по подключению части Якутии от ОЭС Востока

ХАБАРОВСК, 7 мая - ПРАЙМ. Энергетики провели успешный эксперимент по подключению части Центрального энергорайона (ЦЭР) Якутии к электроснабжению за счет ОЭС Востока, что позволит восстановить подачу энергии жителям республики в случае аварии на генерирующем оборудовании региона, сообщает в понедельник филиал АО "СО ЕЭС" ОДУ Востока.

За последние месяцы в Якутии несколько раз отмечались перебои в электроснабжении потребителей Центрального энергорайона из-за сбоев на ГРЭС. Так, в октябре 2017 года из-за аварии на Якутской ГРЭС без энергоснабжения остались более 300 тысяч потребителей, были нарушены подача тепла и воды. Из-за аварии пришлось запускать две турбины на новой ГРЭС-2, которая к тому времени не была официально введена в эксплуатацию. В ноябре произошло аварийное отключение на ЯГРЭС-2, его быстро устранили. Перебои происходили также в марте этого года.

В Якутии Центральный и Западный энергорайоны являются изолированными.

"Системный оператор ЕЭС, "Якутскэнерго" YKEN и МЭС Востока (филиал "ФСК ЕЭС" FEES) успешно провели натурный эксперимент, доказавший возможность восстановления электроснабжения потребителей ЦЭР энергосистемы республики Саха (Якутия) от объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока путем переноса точки раздела между ними", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эксперимент длился 21 час. Диспетчеры и оперативный персонал отработали действия при восстановлении электроснабжения районов на правом берегу реки Лены в ЦЭР Якутии от ОЭС Востока по кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ Нижний Куранах – Майя. Потребителям в центральной части Якутии было передано свыше одного миллиона кВт.ч электроэнергии.

"Полученные результаты подтвердили возможность восстановления электроснабжения заречных улусов в Центральном энергорайоне Якутской энергосистемы от ОЭС Востока в случае аварий на генерирующем оборудовании этого энергорайона. Также в ходе эксперимента были получены данные, анализ которых позволит разработать мероприятия по оптимизации процесса переключений и сокращения времени перерыва в электроснабжении потребителей при переносе точки раздела между ЦЭР и ОЭС Востока", – цитируются в сообщении слова главного диспетчера ОДУ Востока Натальи Кузнецовой.

Филиал АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока" управляет режимами трех энергосистем ОЭС Востока, расположенных на территории пяти субъектов Российской Федерации: Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также южной части Якутии. На этой территории проживают 5,164 миллиона человек. Объединенную энергосистему Востока образуют 20 электростанций, электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ общей мощностью 33,9 млн кВА и линии электропередачи 110-500 кВ общей протяженностью 25 203,8 км. Суммарная установленная мощность ОЭС Востока, по данным на 1 мая, 2018 составляет 9 501,5 МВт.