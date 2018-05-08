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Газпромбанк увеличил долю в золотодобывающем "Васильевском руднике"


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Газпромбанк увеличил долю принадлежащих ему акций в золотодобывающем АО "Васильевский рудник" до 76,5% с 62,5%, следует из сообщения банка.

Таким образом, в прямом распоряжении Газпромбанка находятся 34% акций (ранее 19,99%) "Васильевского рудника" и 42,5% - в косвенном.

Как сообщалось, "Васильевский рудник" к концу 2018 года намерен увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на одноименном месторождении в 1,5 раза до 600 тысяч тонн руды в год. После реконструкции рудник сможет извлекать до 2 тонн золота в год. По итогам 2017 года предприятие произвело более 1,4 тонны золота, что соответствует уровню 2016 года.

Инвестиции в расширение ЗИФ оцениваются в 1 миллиард рублей, фабрика располагается в 5 километрах от поселка Партизанск на месторождении рудного золота Васильевское.

ЗАО "Васильевский рудник" создано британской компанией Angara Mining в 2005 году для освоения одноименного месторождения. Осенью 2010 года Газпромбанк приобрел 19,99% акций предприятия, тогда же Angara Mining вошла в группу Газпромбанк.

"Васильевский рудник" имеет лицензии на добычу золота на месторождениях Васильевское, Николаевское, Герфед, Ильинское/Нижне-Таловское и Архангельское, расположенных в Партизанском рудном узле. Компания также имеет лицензию на геологоразведочные работы в соседней Васильевско-Удерейской зоне, где ранее было обнаружено крупное месторождение золота, которое можно отрабатывать открытым способом.

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