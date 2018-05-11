Десять заправок для электрокаров планируют открыть в ДФО в I квартале 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 11 мая - ПРАЙМ. Установить пять зарядных станций для электромобилей во Владивостоке и пять в Хабаровске планирует компания Russian electric vehicles group, сообщил РИА Новости руководитель проекта Андрей Дымченко.

ФСК ЕЭС FEES(входит в "Россети") открыла две первые в Приморье зарядные станции для электромобилей на Восточном экономическом форуме в 2017 году на острове Русском.

"Во Владивостоке есть станция, но она законсервирована. Ее ставили перед Восточным экономическим форумом. В первом квартале 2019 года мы планируем установить пять зарядок во Владивостоке. Мы планируем ставить заправки рядом с торговыми и развлекательными центрами", — рассказал Дымченко.

По его словам, в Хабаровске также планируется в первом квартале 2019 поставить пять станций быстрой зарядки для электрокаров: четыре возле торговых центров и одну возле аэропорта. Во Владивостоке будут ставить станции около здания администрации города, возле кинотеатра "Океан", на острове Русском, около Международного аэропорта Владивосток, возле торгового центра "Седанка Сити" и бухты Шамора.

"По количеству электромобилей в России первое место занимает Владивосток, второе — Москва, третье — Хабаровск. Во Владивостоке порядка пятисот электрокаров. Проект рассчитан до 2023 года. Итоговая задача — соединить Хабаровск и Владивосток, но это будут не классические заправки… Очень надеюсь, что мы первые во Владивостоке установим заправку уже этим летом", - рассказал Андрей Дымченко.

По словам руководителя проекта Russian electric vehicles group, планируется установить заправки, которые будут заряжать электромобиль за 20—30 минут.

"Мы только операторы проекта, у нас нет производственных мощностей, мы используем созданное кем-то оборудование, устанавливаем на него свое программное обеспечение и устанавливаем. Мы частная компания, но нас поддерживает полпредство. Курирует нас заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Владимир Солодов. Сейчас у нас идет поиск спонсоров", — отметил Дымченко

В пятницу на "Приморском кольце" открылся II Международный Автосалон "Владивосток". Его участники обсудят перспективы утилизации подержанных машин и строительстве завода в ТОР "Надеждинская" и "электромобилизации" региона. На автосалоне покажут новинки автомобильной отрасли, более 100 моделей легковых и грузовых машин, оригинальные и эксклюзивные экземпляры, спорткары и гоночные болиды, внедорожники и оверленды. Участками станут более 40 российских и иностранных брендов. Посетителей автосалона ждут тест-драйвы, мотостантрайдинг и открытие сезона мотокросса.