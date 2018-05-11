Сбербанк назвал регионы РФ, в которых будет создан исламский банк

КАЗАНЬ, 11 мая - ПРАЙМ. Сбербанк SBER определил российские регионы, в которых опробует проект исламского банка, концепт проекта должен быть разработан до конца июня, сообщил РИА Новости советник зампреда правления крупнейшего российского банка Бехнам Гурбан-Заде в кулуарах международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2018".

"На сегодняшний день мы рассматриваем три пилотных региона: республика Татарстан, Чеченская республика и республика Башкирия", - ответил он на вопрос, в каком регионе России откроется исламский банк.

Гурбан-Заде добавил, что точная дата начала работы такого банка зависит, в том числе, от консалтинговой компании KPMG, которая разрабатывает для Сбербанка концептуальное решение.

"До конца июня мы должны завершить проект с компанией KPMG, дальше будет принято решение по пилотированию исламского банка", - пояснил он.

Исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его главная особенность — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

Сбербанк в январе прошлого года провел пилотную сделку по исламскому финансированию с лизинговой компанией Татарстана и планирует постепенно развивать это направление.