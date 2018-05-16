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S7: Включение Новосибирска в "Шелковый путь" позволит открыть 10 новых направлений в КНР


Экономика

НОВОСИБИРСК, 16 мая - ПРАЙМ. Включение Новосибирска в проект "Шелкового пути" помогло бы авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines) открыть авиарейсы по 10 новым направлениям в Китай, сообщил в среду гендиректор авиакомпании Владимир Объедков.

Он пояснил, что авиакомпания сейчас выполняет из Новосибирска рейсы по 72 направлениям. В среднем это 40 ежедневных рейсов, базирует здесь 19 самолетов и стыкует рейсы из Китая.

"Если бы состоялось включение Новосибирска в проект "Шелкового пути", это помогло бы нам развивать географию полетов в Китай и из Китая. По нашим оценкам, мы могли бы добавить 10 направлений из Новосибирска в КНР", - сказал Объедков, выступая на Сибирском транспортном форуме.

Он также отметил, что для дальнейшего развития авиаперевозок из Китая Новосибирску очень нужен безвизовый транзит на 72 часа. "Это открыло бы совершенно новые возможности, в этом убеждены все специалисты авиационного бизнеса", - сказал он.

Говоря о региональных перевозках, гендиректор констатировал, что платежеспособный спрос населения в регионах невысок и для того, чтобы этот вид перевозок был успешен, нужна господдержка. "Сегодняшние программы по постановлениям правительства РФ хороши, но для Сибири необходима их модернизация – увеличение субсидированного плеча, тарифной сетки", - считает он.

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