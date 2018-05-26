С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Иностранные государства, в числе которых Иран, Азербайджан, Китай, Германия, планируют наращивать турпоток в регионы Северного Кавказа России, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замглавы Минкавказа Ольга Рухуллаева.

"По официальным данным, в прошлом году Северный Кавказ посетило 55 тысяч иностранных туристов. Это немного, особенно если сравнивать с другими субъектами Российской Федерации. И мы будем работать над тем, чтобы повышать эту долю", — сказала замминистра.

"У нас есть соседние страны, которые заинтересованы в отдыхе на наших курортах. Это Иран, Азербайджан. Они приезжают как в Кавказские Минеральные Воды, так и на горнолыжные курорты. Пользуется интересом этот отдых и у отдаленных стран – приезжают из Китайской Народной Республики, Германии. Причем все эти страны планируют наращивать турпоток", — уточнила Рухуллаева.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.