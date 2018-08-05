КРАСНОЯРСК, 5 авг /ПРАЙМ/. Власти готовят места, которые могут понадобиться для размещения родственников и близких, погибших при крушении вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр") потерпел крушение в субботу утром в Красноярском крае. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли. В числе пассажиров были работники "РН-Ванкор" (дочернее общество "Роснефти") и подрядных организаций. Среди них — жители Красноярского края и других регионов.

"В Красноярске готовятся места для размещения родственников, закреплены ответственные за работу с ними с момента встречи. Также в готовности находятся специалисты, которые будут оказывать медицинскую и психологическую помощь близким погибших", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, тела погибших будут доставлены для опознания в Красноярск.