ХАБАРОВСК, 18 июл /ПРАЙМ/. Представители около 150 компаний планируют принять участие в международном форуме "Майнекс Дальний Восток" в Хабаровске, где будут обсуждать перспективы развития геологоразведки и горнодобывающей промышленности, сообщает краевое правительство в четверг.

"Перспективы развития геологоразведки и горнодобывающей промышленности обсудят в Хабаровске делегаты международного форума "Майнекс Дальний Восток", который пройдет в краевой столице 25-26 июля. Мероприятие организовано при поддержке губернаторов Хабаровского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Уже сейчас свое участие в этой крупнейшей дискуссионной площадке подтвердили представители 150 компаний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди экспертов ожидаются специалисты из Китая, Монголии и США, из дальневосточных регионов приедут горняки Магадана, ЕАО, Чукотки, Якутии. Всего ожидается около 300 делегатов, в программе 40 докладов.

Сообщается, что на форуме состоятся дискуссии, семинары, мастер-классы, презентация геологоразведочных проектов с представлением материала кернов и штуфных проб. Также участникам предложат посетить предприятия, работающие в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.

Конференция "Майнекс Дальний Восток" является некоммерческим общественным профессиональным мероприятием в сфере горнодобычи и геологоразведки. Она проводится под эгидой международного профессионального форума "Майнекс". Основные его площадки проходят Москве, Лондоне и других точках мира, что позволяет постоянно расширять круг его участников.