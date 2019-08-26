МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сахалинская областная дума рассмотрит законодательную инициативу о снижении на 30% размера ежегодных налоговых платежей автовладельцев острова, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Большинство островитян владеют автомобилями, и данная инициатива в случае ее принятия поможет сэкономить семейный бюджет.

По мнению автора инициативы — главы региона Валерия Лимаренко — это справедливо. "У жителей нефтедобывающего региона должны быть привилегии от использования природных богатств", — заявил он.

Инициатива предлагает: