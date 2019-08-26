МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Сахалинская областная дума рассмотрит законодательную инициативу о снижении на 30% размера ежегодных налоговых платежей автовладельцев острова, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Большинство островитян владеют автомобилями, и данная инициатива в случае ее принятия поможет сэкономить семейный бюджет.
По мнению автора инициативы — главы региона Валерия Лимаренко — это справедливо. "У жителей нефтедобывающего региона должны быть привилегии от использования природных богатств", — заявил он.
Инициатива предлагает:
- скорректировать размер ежегодных платежей владельцев автомобилей мощностью 150 "лошадей" с 3150 до 2250 рублей
- налог на более мощные авто в 200 лошадиных сил снизить с 7000 до 5000 рублей.
https://1prime.ru/regions/20190826/830267127.html