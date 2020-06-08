МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" вступила во Всемирную организацию свободных зон (World FZO), став первой российской ОЭЗ, получившей статус члена подобной организации, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Сегодня во Всемирную организацию свободных зон входят более 50 тысяч компаний из 126 стран мира. Российская особая экономическая зона вошла в нее впервые и теперь получит право голоса на ежегодной Генеральной ассамблее World FZO и возможность представлять интересы Москвы и страны", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что это позволит резидентам "Технополиса "Москва" наряду с другими налоговыми и таможенными послаблениями увеличить объемы экспорта и привлечь иностранных инвесторов для реализации российских проектов.