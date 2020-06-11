МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит выделение средств из федерального бюджета на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Псковской области, Чувашии и Калмыкии, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О выделении из федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области", — говорится в сообщении. Аналогичные вопросы будут касаться Чувашии и Калмыкии.

Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на поддержку промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, кооперации, снятие инфраструктурных ограничений, формирование благоприятной среды для жизни населения Псковской области.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту объема инвестиций в основной капитал на душу населения до 48,5 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 5,5%, росту среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг до 13,9 тысячи рублей и снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 14,5% в общей численности населения Псковской области.

В отношении Чувашии говорится, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на ослабление факторов, сдерживающих ускоренное развитие Чувашской Республики, диверсификацию экономики региона, рост производства продукции, повышение транспортной доступности территории субъекта Российской Федерации, стимулирование жилищного строительства (включая проектирование и строительство объектов инфраструктуры).

Предлагаемое решение будет способствовать достижению показателей, установленных индивидуальной программой: росту объема инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 41,9 тысячи рублей, снижению уровня безработицы до 4,8%, росту среднедушевых денежных доходов населения, скорректированных на коэффициент соотношения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, до 22,4 тысячи рублей и снижению доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума до 16,3% в общей численности населения Чувашской Республики.

Также в отношении Калмыкии дополняется, что принятие проекта позволит обеспечить реализацию мероприятий индивидуальной программы, направленных на решение ключевых социально значимых проблем развития Республики Калмыкия, в том числе на улучшение ее инвестиционного климата, развитие промышленности региона, повышение качества жизни населения, включая качество услуг в здравоохранении и социальной сфере.

Кроме того, предлагаемое решение будет способствовать росту инвестиций в основной капитал на душу населения до 85 тысяч рублей, снижению уровня безработицы до 9,1%, росту среднедушевых денежных доходов населения до 25,9 тысячи рублей, снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия до 10,4%.

В июне 2019 года были определены 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. В этот перечень вошли: республики Алтай, Карелия, Тува и Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия. Регионы заняли наихудшие позиции в рейтинге Минэкономразвития из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.