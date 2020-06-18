ХАБАРОВСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Более 2 миллиардов рублей выделят в течение 4 лет на модернизацию систему водоснабжения в Хабаровском крае, средства поступят в рамках нацпроекта "Экология", сообщает краевое правительство в четверг.

"Власти Хабаровского края намерены в ближайшие четыре года построить 38 новых объектов водоснабжения: водоводов, станций очистки воды и водозаборов. На это из бюджетов всех уровней будет выделено более 2 миллиардов рублей. Средства направят в рамках реализации нацпроекта "Экология"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году планируется построить водовод в селе Гаровка-1 Хабаровского района и достроить водозабор в поселке Многовершинный Николаевского района. Средства на это поступят в рамках проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Экология". На уже существующих водозаборах будут устанавливаться станции очистки воды. В отдельных населенных пунктах проведут реконструкцию водоводов.

Сообщается, что в прошлом году в регионе построили и ввели в эксплуатацию станцию очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района, в котором проживает 700 человек. Строительство также было выполнено за счет средств нацпроекта.

Национальный проект "Экология" входит в число 12 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Его цель — улучшить экологическую обстановку в России и создать комфортные условия для жизни в стране. Национальный проект включает в себя 11 федеральных проектов. Работа ведётся по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие доступные технологии. Срок реализации нацпроекта — до 31 декабря 2024 года. Его бюджет составляет более четырёх триллионов рублей.