МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации и ВЭБ.РФ подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве по повышению финансовой устойчивости российских регионов, свои подписали под документом поставили спикер Совфеда Валентина Матвиенко и глава корпорации Игорь Шувалов. ВЭБ, "Сбер" и Google договорились о поддержке малого и среднего бизнеса

В соглашении зафиксирована договоренность о совместной работе по ускорению социально-экономического развития субъектов федерации и создания в них благоприятной инвестиционной среды. В частности, как сообщила пресс-служба верхней палаты, речь идет о разработке и совершенствовании российского законодательства в сферах социально-экономического развития, инвестиционной, предпринимательской и инновационной деятельности.

Соглашение также предусматривает, что стороны будут совместно создавать условия для реализации проектов по достижению национальных целей развития России.

Как отметила Матвиенко, соглашение с ВЭБ.РФ позволит обеспечить поддержку серьезным инвестиционным проектам со стороны государства, распространить их на все регионы страны. "Сегодня уже был подписан первый контракт, инициированный Советом Федерации, по комплексному решению проблемы трамвайного обеспечения Таганрога. В сентябре будет реализована уже первая часть проекта, а к сентябрю следующего года трамвайная сеть города будет полностью модернизирована. Жители Таганрога получат абсолютно новую транспортную инфраструктуру. Это будет готовая модель и для других регионов", — сказала она.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.