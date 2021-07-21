МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Три региона Дальнего Востока с большой долей банковских кредитов в портфелях имеют высокие риски того, что придется рефинансировать свои обязательства: это Хабаровский, Забайкальский края и республика Бурятия, говорится в исследовании финансовой устойчивости регионов Дальневосточного федерального округа, подготовленном АКРА, с которым ознакомилось РИА Новости.

"На 1 января 2021 года банковские кредиты присутствовали в долговых портфелях почти всех регионов ДФО, кроме Приморского края и Чукотского автономного округа. Наиболее высокую долю банковского долга имеют Хабаровский край (65%), Республика Бурятия (52%) и Забайкальский край (51%). С учетом того, что срок погашения банковских кредитов, как правило, не превышает трех лет, преобладание банковского долга в структуре портфелей создает для регионов повышенные риски рефинансирования долговых обязательств, а в долгосрочной перспективе несет существенные процентные риски", — говорится в документе.

При этом все регионы округа, за исключением Сахалинской области, имеют бюджетные кредиты, но их доля сильно отличается. Так, у Якутии доля бюджетных кредитов невысока — менее 4% портфеля, а у пяти регионов — Чукотского АО, Приморского края, Амурской области, Магаданской области и Еврейской автономной области — показатель превышает 50%.

"Условия предоставления бюджетных кредитов предполагают длительный срок возврата и льготную процентную ставку (0,1% годовых), что делает их крайне привлекательным долговым инструментом", — отмечают аналитики.

Устойчивость бюджетов регионов к возможным кассовым разрывам во многом обеспечивается за счет остатков на счетах. Однако, по оценкам АКРА, лишь у Амурской области по итогам 2020 года остатки на счетах превысили среднемесячные расходы.

"Увеличение ННД (налоговых и неналоговых доходов — ред.), которому, в том числе, способствовал постепенный ввод в эксплуатацию проекта газопровода "Сила Сибири" и сопутствующей инфраструктуры, позволило области увеличить остатки на счетах более чем в пять раз в 2020 году по сравнению с 2018 годом", — объясняют авторы исследования.

Значительным запасом собственной ликвидности также обладают Чукотский автономный округ и Приморский край.

Наименьшее соотношение остатков на счетах на начало текущего года и среднемесячных расходов в 2020 году имели Бурятия (4%), Магаданская область (6%) и Хабаровский край (11%). "Небольшой запас собственной ликвидности увеличивает для данных регионов риски возможных кассовых разрывов и усиливает их зависимость от внешних источников ликвидности", — предупреждает АКРА.