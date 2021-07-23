МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах в части совместной работы с Японией. Россия готова обсуждать с Японией совместное развитие Курильских островов

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза Путин напомнил, что Мишустин в ближайшие дни вылетает с рабочей поездкой на Дальний Восток.

"Хочу, Михаил Владимирович, попросить Вас особое внимание — у Вас там большая программа, Вы докладывали, я знаю, и аварийное жилье планировали посмотреть, и медицину, и так далее — но прошу Вас особое внимание обратить на ситуацию Курильских островов. Вы знаете, что мы с японскими партнерами давно реализуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали. Есть хорошие наработки. У Вас предложения есть очень хорошие", — сказал Путин.

Президент отметил, что они носят беспрецедентный характер.

"Говорю это специально, для того чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. Ну и надеюсь, что после Вашей поездки, оценки ситуации на месте, мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", — добавил Путин.