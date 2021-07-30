КРАСНОЯРСК, 30 июл — ПРАЙМ. Пятый апелляционный суд в Новосибирске подтвердил законность решения Верховного суда Хакасии и признал бюджет Хакасии на 2021 год недействующим, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства. Рабочий погиб на руднике "Норникеля" в Норильске

"В понедельник правительство Хакасии внесет в Верховный совет проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии для его рассмотрения. Это связано с тем, что в пятницу, 30 июля 5-ый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются", — говорится в сообщении.

Депутаты Верховного совета Хакасии приняли бюджет в декабре 2020 года. Доходная часть бюджета на 2021 год составила 37,9 миллиарда рублей, расходная — 42,5 миллиарда рублей Дефицит — почти 4,6 миллиона рублей, или 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он должен быть не более 15%.

В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании закона недействительным, в связи с превышением предельно допустимого дефицита. В апреле Верховный суд вынес решение и признал закон недействующим. В мае была подана апелляция.

По данным пресс-службы, в июле Верховный совет внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством.

"Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете, несмотря на то, что изменения в него были внесены", — отмечает пресс-служба.

По ее данным, бюджетный дефицит Хакасия наращивает на протяжении 10 лет. Как следствие, растет государственный долг — республика вынуждена брать кредиты, чтобы покрывать дефицит, платить зарплаты и пособия. Бюджет республики не сбалансирован, дефицит собственных доходов составляет более 10 миллиардов рублей. Бюджетный кризис невозможно разрешить без участия федерального центра — такова позиция правительства Хакасии, добавляется в сообщении.