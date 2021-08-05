МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минэнерго, Минстрой и Федеральная антимонопольная служба России разрабатывают для регионов Северо-Кавказского федерального округа индивидуальные программы по решению проблем с долгами за ЖКХ, представят их правительству в начале сентября, сообщил журналистам министром экономического развития Максим Решетников. Кабмин выделил 8 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу

"Сейчас есть поручение — по каждому региону разрабатывается своя программа. Я имею в виду регионы, у которых большая задолженность….По всем регионам, где такая проблема есть, мы разрабатываем детальные программы: что, когда и как будет сделано. Занимаемся вместе с Минстроем, Федеральной антимонопольной службой, Минэнерго, должны эту работу в начале сентября завершить и представить в правительство", — сказал он, комментируя вопрос об итогах поездки по СКФО.

Решетников отметил, что проблема задолженности кавказских регионов по ЖКХ стоит остро, во многом она образовалась из-за неплатежей жителей и бизнеса.

"Эта проблема мешает развиваться целой отрасли, мешает инвестировать в энергоснабжение. Перебои с энергоснабжением на Кавказе имеют систематический характер, это связано как раз с нестабильной финансово-экономической моделью, по большому счету — с отсутствием денег у компании на плановые ремонты и так далее. Эта проблема имеет комплексный характер: это еще и вода, это еще и канализация", — указал министр.