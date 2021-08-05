МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство России в пятницу обсудит финансовое обеспечение дорожной деятельности регионов, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О внесении изменений в распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 3136-р, от 25 декабря 2020 года № 3542-р и от 26 февраля 2021 года № 475-р", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проектом распоряжения предлагается внести изменения в распоряжения правительства РФ, предусматривающие перераспределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности, предоставляемых в 2021 году бюджетам субъектов.