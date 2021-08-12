МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с воздуха осмотрит место аварии около Новороссийска, где разлилась нефть. Разлив нефти под Новороссийском не сказался на отгрузках и прокачке нефти

По словам губернатора, это необходимо для выявления объективных причин аварии.

"Хочу сам лично убедиться в том, что угрозы курортным территориям нет. С воздуха осмотрим место аварии, оценим ситуацию",- написал Кондратьев в своём Telegram.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК).

По данным КТК, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объём — порядка 12 кубометров. Однако позднее спутниковые снимки Института космических исследований РАН показали, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объёме разлива.

Возбуждено уголовное дело о загрязнении морской среды. Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в воду попало 100 тонн нефтепродуктов.