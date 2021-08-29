МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин во время поездки на Дальний Восток проведет совещание по развитию региона, а также посетит дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Путин примет очное участие в пленарном заседании ВЭФ-2021

Во время поездки глава государства отправится во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме, посетит космодром Восточный и всероссийский детский центр "Океан".

ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.