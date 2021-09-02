МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Дальнем Востоке пока не хватает мощностей для реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, однако помощь людям нужна уже сейчас. Путин призвал сделать более доступными авиаперевозки для россиян

"Как вы знаете, мы начинаем программу медицинской реабилитации граждан, в том числе тех, кто перенес коронавирус, чтобы они могли обследоваться и полностью восстановить свое здоровье. Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей, инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона", — сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию ДФО.

"Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас", — добавил он.

В связи с этим президент поручил предусмотреть в программе медицинской реабилитации отдельные решения для жителей ДФО по развитию необходимой инфраструктуры.