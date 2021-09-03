МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Экологи обнаружили крупные могильники выпотрошенной и брошенной браконьерами рыбы на одной из рек центральной части Сахалина, они считают, что там брошено гнить не менее 100 тонн горбуши, сообщает в пятницу пресс-служба "Экологической вахты Сахалина". Путин выступил за сотрудничество бизнеса и властей по переработке дерева

"Экологическая вахта Сахалина" 2 сентября обследовала реку Лазовая в Макаровском районе и обнаружила огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая в 2,5 километрах в ее нижнем течении экологи обнаружили семь крупных могильников, в которых, по оценкам, было брошено гнить не менее 100 тонн горбуши", — говорится в сообщении.

По данным экологов, рыба находится в разной степени разложения, как совсем свежая, давностью менее суток, так и уже почти полностью ставшая однородной массой, покрытой скопищем червей. Специалисты "Эковахты" считают, что браконьеры здесь массово вырезают горбушу не первую неделю.

"В сезон 2021 года у побережья Макаровского района промышленный вылов горбуши был запрещен (лишь в конце августа его открыли на нескольких небольших участках). В результате в последние две недели в реки района горбуша зашла на нерест в значительных объемах — и в реке Лазовая была буквально атакована браконьерами. Они ловили лишь для заготовки икры, а всю рыбу просто выбрасывали на берег", — приводит пресс-служба слова руководителя "Эковахты" Дмитрия Лисицына.