МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внёс в МГД пакет поправок в Московский и федеральный закон об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время, он предлагает увеличить штрафы в 10 раз. Эксперты объяснили, что происходит с ценами на квартиры в Москве

"Сегодня внес в Московскую городскую Думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время… Что предлагаю? Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами — с 500 до 5000 рублей", — написал Собянин в личном блоге.

По его словам, если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: плюс 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху. Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10000 рублей. Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей — с 250 л.с.

"Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам", — добавил мэр.