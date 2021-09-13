МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Большинство российских регионов постепенно выйдут из кризиса уже в текущем 2021 году, заявил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин. Россияне назвали лучшие страны для жизни

По его мнению, пишет газета "Известия", большинство субъектов РФ постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов.

Чиновник пояснил, что в этом году показатель темпа роста собственных доходов регионов значительно превысит запланированные значения.

Дефицитных регионов будет не больше 25% в целом, прогнозирует он. "Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 триллионов рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно", — рассказал специалист.

Что касается дефицитных регионов, то в их отношении Горнин предлагает "находить источники, возможности и подходы", действуя при этом сообща.

В прошлом 2020 году, по данным Минфина, дефицитным оказался каждый второй регион в стране.