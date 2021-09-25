СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Александровича Исакова. Суд арестовал вице-премьера и экс-министра Крыма по делу о мошенничестве

Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

На этой неделе глава Крыма уже отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были арестованы на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 57 миллионов рублей.

"Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы", заявил Аксенов.

Ранее источник сообщал РИА Новости о грядущих отставках в Совете министров Крыма.