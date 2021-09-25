Глава Крыма Аксенов принял отставку министра транспорта республики Исакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра транспорта республики Евгения Александровича Исакова.
Об этом Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
На этой неделе глава Крыма уже отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова и экс-министра строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже оба экс-чиновника были арестованы на два месяца по обвинению в хищении бюджетных средств на сумму более 57 миллионов рублей.
"Ротация кадров — это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы", заявил Аксенов.