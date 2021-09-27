МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроекты, расширяющие основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента и разрешающие избираться более, чем на два срока подряд. Об этом сообщил один из авторов проектов глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РБК со ссылкой на "РИА Новости". Законопроект об отмене обязательного ТО внесут в Госдуму во вторник

Поправки, касающиеся досрочного прекращение полномочий губернаторов, предлагаются в целях реализации указа президента России "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы". Законопроект расширяет основания для досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в связи с утратой доверия президента.

Клишас добавил, что поправки предусматривают меры ответственности для губернаторов, которые сможет назначать президент. Среди них предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Кроме того, Клишас также выступил и автором законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который отменяет запрет для губернаторов избираться на два срока подряд.

Он направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и совершенствование организации публичной власти в регионах.

Напомним, президент может снимать губернаторов с должности в связи с утратой ими доверия в соответствии со ст. 19 федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Соответствующие поправки в документ были внесены 11 декабря 2004 года.

Основаниями для увольнения губернатора в связи с утратой доверия сейчас могут быть ненадлежащее исполнение им своих обязанностей или выявленная коррупция. С 2005 года по январь 2020-го из-за утраты доверия свои должности потеряли 11 губернаторов. Девять из них были сняты с поста в связи с возбуждением уголовных дел о коррупции.

В конце января источники РБК сообщили, что в Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов. В пятерку лидеров вошли Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Аутсайдерами были Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.