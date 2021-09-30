МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Заявки на инфраструктурные кредиты в общей сумме практически на 1 триллион рублей подали 75 регионов РФ, это почти вдвое превышает утвержденный лимит, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин заявил о необходимости перестройки сферы ЖКХ

В четверг Хуснуллин провел заседание правкомиссии по региональному развитию, где было одобрено выделение инфраструктурных бюджетных кредитов еще для девяти регионов — Башкирии, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Калужской, Белгородской, Тамбовской, Тульской областей и Карачаево-Черкессии.

"При рассмотрении проектов по развитию инфраструктуры с финансированием, в том числе по программе "Инфраструктурное меню", вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что на сегодняшний день 75 субъектов направили заявки на общую сумму 975,7 миллиарда рублей, что значительно превышает утверждённый общий лимит в 500 миллиардов рублей", — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

На предыдущих заседаниях правкомиссии уже были утверждены заявки от 23 субъектов на сумму 152,4 миллиарда рублей.

"Потребность субъектов в финансировании с использованием механизма инфраструктурных бюджетных кредитов большая. Это говорит об активной работе на местах по строительству нового жилья и развитию комфортной городской среды", — приводятся слова Хуснуллина.

Инфраструктурные кредиты — новый инструмент регионального развития, анонсированный президентом страны в послании Федеральному собранию. Средства в этом случае предоставляются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу.