МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур, сообщает пресс-служба кабмина. Минсельхоз назвал объем урожая зерна и пшеницы

"Российские регионы получат более 10 миллиардов рублей на поддержку производителей зерновых культур. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В этом году в России начала действовать гибкая экспортная пошлина на зерновые. Она позволила предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Благодаря запуску этого механизма также удалось аккумулировать дополнительные ресурсы на поддержку аграриев, напоминает пресс-служба.

Уточняется, что средства, предусмотренные распоряжением, поступят в 62 региона. Для каждого величина финансирования рассчитывалась исходя из объема полученной продукции.

Региональные власти в свою очередь перечислят средства местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до половины своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

"Новый механизм господдержки создает долгосрочные и понятные условия для отрасли, повышает ее конкурентоспособность, а также формирует среду для привлечения дополнительных инвестиций. В итоге все это укрепляет продовольственную безопасность страны и, самое главное, позволяет стабилизировать цены на зерновую продукцию на внутреннем рынке", — приводятся слова Мишустина на заседании правительства 29 сентября.