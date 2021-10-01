МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попросил президента России Владимира Путина поддержать строительство аэропорта на территории горнолыжного курорта Шерегеш.

Путин в пятницу провел рабочую встречу с кемеровским губернатором.

"Ближайший аэропорт (к курорту — ред.) в городе Новокузнецке, 180 километров. Мы строили различные схемы подъезда: по железной дороге – очень долго, автобусом 180 километров по горным дорогам – это тоже и опасно, и долго", — объяснил Цивилев.

"Если мы построим аэропорт прямо в Шерегеше – мы выбрали площадку в семи километрах от горы, причём у нас есть инвестор, кто построит терминал, – мы, область, готовы подвести дороги и все коммуникации. Но нужна взлётно-посадочная полоса. Если вы нас поддержите, то тогда мы точно будем претендовать на вхождение в топ лучших горнолыжных курортов мира. Очень важный вопрос для нас", — обратился губернатор к Путину.

Президент поинтересовался, сколько средств необходимо.

"Мы сейчас проектируем, где-то 2,8 (миллиарда рублей). Но сейчас заказали проект, пошли на риск, инвестор, который готов построить терминал, проектирует сейчас эту полосу, в рамках проекта будет всё уточнено. Мы в ближайшее время получим уже окончательные параметры по этой полосе под разные типы самолётов", — рассказал глава Кузбасса.