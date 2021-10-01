МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 20 октября решить вопрос о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022-2031 годах до 96,9 миллиарда рублей на покупку 950 вагонов метро для Санкт-Петербурга, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации предусмотреть с учетом положений действующего законодательства выделение средств Фонда национального благосостояния в 2022 – 2031 годах в размере до 96,9 миллиарда рублей на приобретение 950 вагонов метрополитена для нужд Санкт-Петербурга в соответствии с финансовой моделью, согласованной государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ", обеспечивающей возвратность привлекаемых средств", — говорится в перечне поручений.

Срок – 20 октября, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

РАЗВИТИЕ ЖД-ТРАНСПОРТА

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ предусмотреть финансирование до 48,3 миллиарда руб на 2022-2024 годы для развития железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации предусмотреть финансирование первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Санкт-Петербургского транспортного узла в объеме до 48,3 миллиарда рублей в период 2022–2024 годов, в том числе с учетом мероприятий инвестиционной программы ОАО "Российские железные дороги", проработав вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки в аэропорт Пулково", — говорится в материалах.

Уточняется, что ответственный за исполнение поручения — председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Обозначенный срок 30 ноября текущего года.

КАД-2

Путин поручил правительству до 30 ноября представить предложения по трассировке дальнего обхода Санкт-Петербурга (КАД-2), следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Санкт-Петербурга и Правительством Ленинградской области представить предложения… по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Санкт-Петербурга", — отмечается в поручении.

Отмечается, что КАД-2 будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства и обеспечит транзитное сообщение от портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ.

Как ранее отмечал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, новый обход будет платным, ориентир его строительства — 2024 год.